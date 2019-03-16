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Londra'da Yeni Zelanda'daki terör saldırıları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 20:08 | Son Güncelleme

Londra'da 10 binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüdü - Eylemde Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırıları da protesto edildi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da 10 binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüdü ve Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

''Irkçılığa Karşı Dur'' platformunun düzenlediği, aralarında İngiltere'de faaliyet gösteren Müslüman sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı çok sayıda örgüt tarafından desteklenen yürüyüşte İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılık protesto edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşte, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün gerçekleşen İslamofobik terör saldırıları da protesto edilerek, kurbanlarla dayanışma mesajları verildi.

Hyde Park'tan başlayıp İngiltere Başbakanlık Ofisi ''10 Numara''nın önünde sona eren yürüyüşe 10 binlerce kişi katıldı.

''Christchurch, bir daha asla!'' sloganının atıldığı yürüyüşün organizatörleri de sosyal medyadan yayımladıkları mesajda, "Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırıları ırkçılığa karşı küresel hareketin acilen eyleme geçmesi için bir uyarı niteliğinde'' ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmişti.

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Christchurch ingiltere Londra Yeni Zelanda

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