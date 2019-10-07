HABER

Londra'daki işgal eylemlerinde 217 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 20:24 | Son Güncelleme

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde yaptığı işgal eylemlerinde 217 kişi gözaltına alındı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da çevrecilerin işgal eylemleri devam ederken, 217 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere'de hükümetin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesini isteyen Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubunun Londra'nın bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başladığı işgal eylemleri sürüyor.

İklim değişikliyle mücadelede acil durum ilan edilmesi çağrısı yapan grup üyelerinden bazıları kendilerini araçlara zincirlerken, bazıları da Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu yolu kapatarak oturma eylemi düzenliyor.

Ağırlıklı olarak bakanlıklar ve parlamentonun bulunduğu Westminster bölgesinde bazı yolları ve köprüleri trafiğe kapatan eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

Polisten yapılan açıklamada, şu ana kadar en az 217 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, 2 hafta süreceği duyurulan gösterilerde bu sayının daha da artması bekleniyor.

Extinction Rebellion grubu, nisan ayında da günlerce süren işgal eylemleri düzenlemiş ve gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Bu kez önlem alan polis, cumartesi günü eylemlerde kullanılacak malzemelerin bulunduğu bir binaya operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Londra polisi, protestolara müdahale etmek için binlerce güvenlik personelinin görevlendirileceğini ve yasaları ihlal eden kişilerin, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemlerine katılsalar bile gözaltına alınacaklarını duyurmuştu.

Londra'daki işgal eylemlerinde 217 kişi gözaltına alındı

- Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde yaptığı işgal eylemlerinde 217 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çevre Extinction Rebellion iklim değişikliği ingiltere Londra

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Tecavüz davasında karar verildi!

Tecavüz davasında karar verildi!

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.