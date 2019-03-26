Londra'nın taksicilerinden Brexit isyanı

Londra Belediyesinin aldığı kararla taksilerin 360 yıldır sahip olduğu birçok ayrıcalığın ellerinden alındığını belirten Thomas, “Ana ulaşım stratejisinin dışında bırakıldık. Otobüs yollarını kullanamıyoruz. Bize kapatılan yollar nedeniyle engelli hastaları hastaneye ulaştıramıyoruz. Görme engellileri kapılarına kadar götürmemiz gerekiyor ancak bize kapatılan yollar yüzünden bunu yapamıyoruz. 10 haftadır parlamento önünde eylem yapıyoruz ama bizi görmezden geliyorlar çünkü her şey varsa yoksa Brexit olmuş durumda.” diye konuştu.

Thomas, “Brexit nedeniyle bütün gözler parlamentoda. Başka problemleri olan herkes, bütün diğer protestolar görmezden geliniyor. Medya da ilgi göstermiyor.” dedi.

İngiliz parlamentosunun çevresindeki yolları araçlarıyla trafiğe kapatan yüzlerce taksi şoförü, Londra Belediye Başkanı Sadık Han’ın bazı yolları taksilere kapatmasını protesto etti.

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Londra’nın simgesi siyah taksilerin şoförleri, Brexit kriziyle ilgilenen siyasetçilerin kendi sorunlarını görmezden geldiğini savunarak parlamento önünde eylem yaptı.

Taksilerin daha önce belediye otobüsleriyle aynı ayrıcalıklara sahip olduğunu anlatan Thomas, “Şimdi tekerlekli sandalyedeki insanları gidecekleri yerin neredeyse 1 kilometre uzağında indirmemiz ve başınızın çaresine bakın dememiz isteniyor.” ifadelerini kullandı.

- "Siyasetçiler at gözlüğü takmış"

“Brexit önemli bir konu, farkındayım ama siyasetçiler şu anda at gözlüğü takmış durumda. Ülkede başka önemli sorunlar da var.” diyen Thomas, şunları kaydetti:

“46 yıldır taksi şoförüyüm ama hayatımda ilk kez 10 haftadır parlamentoya gelip protestoya katılıyorum ancak kimse dikkate almıyor. Tek istediğim, ülkedeki diğer sorunlara da gözlerini açmaları. Brexit her şey değil. Brexit konusunda zaten oylama yapıldı. Ülke AB’den çıkmak için oyunu verdi. Ama parlamento bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor.”

Siyah taksiler, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kırmızı telefon kulübeleri ve saat kulesi Big Ben gibi şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

Başbakan Theresa May de geçen hafta yaptığı "ulusa sesleniş" konuşmasında milletvekillerini Brexit sürecini "siyasi oyunlarla" tıkamakla suçlamış ve halkın parlamentodaki sonu gelmez oylamalardan bıktığını, kendisinin de bu konuda halkın yanında yer aldığını söylemişti.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alınmış ama aradan geçen yaklaşık 3 yılda süreç, hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının milletvekilleri tarafından iki kez reddedilmesiyle çıkmaza girmişti.

