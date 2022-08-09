Lösemi, C vitamini eksikliği, aşırı büyüme… Birçok sebebi olabilir

Diş eti iltihabına genellikle diş plağının aşırı büyümesi neden olur. Yanlış diş hijyenine ek olarak, bazı ilaçlar, ciddi C vitamini eksiklikleri, hamilelik ve menopoz dahil olmak üzere hormonal değişiklikler, lösemi, bazı mücevherlerde bulunabilen nikel gibi ağır metaller sayılabilir.
Diş eti iltihabına neden olan ve aşırı plak büyümesiyle ilgili olmayan bazı diş eti enfeksiyonları türleri vardır. Bunlar şunları içerir: pamukçuk gibi bazı viral veya mantar enfeksiyonları ve gömülü bir diş veya tam olarak ortaya çıkmayan diş gibi. Diş Hekimi Şahin Durmuş, diş eti hastalıkları ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.
Birçok insan diş eti hastalığı olduğunun farkında değildir. Herhangi bir semptom olmadan diş eti iltihabına sahip olmak mümkündür. Bununla birlikte, aşağıdakiler diş eti hastalığının belirtileri olabilir:
Diş eti iltihabı tedavisinde uygulanan yöntemler şunlardır:
Dişlerinizi ameliyatsız derinlemesine temizlemek için kullanılabilecek birkaç teknik vardır. Hepsi diş eti tahrişini önlemek için plak ve tartarı gidermeye yardımcı olur.
Diş eti iltihabınız şiddetliyse, özellikle diş eti veya kemik dokusu kaybına neden olduysa, ameliyat olmanız gerekebilir.
Bir periodontist tarafından gerçekleştirilen diş eti ameliyatı türleri şunları içerir:
Flep cerrahisi, diş etlerinin geriye doğru kaldırılarak daha derindeki ceplerden plak ve tartar çıkarıldığı bir işlemdir. Diş etleri daha sonra dişin etrafına sıkıca oturacak şekilde yerine dikilir. Kemik ve doku greftleri, dişleriniz ve çeneniz iyileşemeyecek kadar hasar gördüğünde aşılama kullanılabilir.
Dişleriniz kadar diş etlerinizin de sağlıklı ve dişlerinize uyumlu olması gerekir. Bu nedenle dişlerin ve diş etinin; bir uyum içerisinde görünmesi için diş etlerine de estetik uygulamalar yapılmaktadır ve bu uygulamalara “pembe estetik” işlemi denilmektedir.
Oldukça yaygın bir durum diş etlerinin fazla göründüğü gülümseme ise üst dudağın yukarıya olması gerekenden fazla kalkması sonucu meydana gelir. Buna birkaç farklı neden sayılabilir. Bunlardan biri, üst dudağın yukarıya çıkmasında görevli kasın fazla aktif olmasıdır. Neyse ki günümüzde botoks enjeksiyonu, dijital lazeri tedavileri ile bu durum kolayca giderilebilir.
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