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Lösemi, C vitamini eksikliği, aşırı büyüme… Birçok sebebi olabilir

09.08.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş eti iltihabı, genellikle bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu diş etlerinin iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmezse periodontitis olarak bilinen daha ciddi bir enfeksiyona dönüşebilir. Diş eti iltihabı ve periodontitis, yetişkinlerde diş kaybının başlıca nedenleridir.

Lösemi, C vitamini eksikliği, aşırı büyüme… Birçok sebebi olabilir

Diş eti iltihabına genellikle diş plağının aşırı büyümesi neden olur. Yanlış diş hijyenine ek olarak, bazı ilaçlar, ciddi C vitamini eksiklikleri, hamilelik ve menopoz dahil olmak üzere hormonal değişiklikler, lösemi, bazı mücevherlerde bulunabilen nikel gibi ağır metaller sayılabilir.

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DİŞ ETLERİ DİŞ SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?

Diş eti iltihabına neden olan ve aşırı plak büyümesiyle ilgili olmayan bazı diş eti enfeksiyonları türleri vardır. Bunlar şunları içerir: pamukçuk gibi bazı viral veya mantar enfeksiyonları ve gömülü bir diş veya tam olarak ortaya çıkmayan diş gibi. Diş Hekimi Şahin Durmuş, diş eti hastalıkları ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

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DİŞ ETİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Birçok insan diş eti hastalığı olduğunun farkında değildir. Herhangi bir semptom olmadan diş eti iltihabına sahip olmak mümkündür. Bununla birlikte, aşağıdakiler diş eti hastalığının belirtileri olabilir:

  • Kırmızı, hassas veya şişmiş diş etleri
  • Dişlerinizi fırçalarken veya diş ipi kullanırken kanayan diş etleri
  • Dişlerinizden uzaklaşan diş etleri
  • Gevşek dişler
  • Isırdığınızda dişlerinizin birbirine nasıl oturduğunda bir değişiklik (maloklüzyon)
  • Dişleriniz ve diş etleriniz arasında irin
  • Çiğnerken ağrı
  • Hassas dişler
  • Artık uymayan kısmi protezler
  • Dişlerinizi fırçaladıktan sonra gitmeyen kötü kokulu nefes

DİŞ ETİ İLTİHABI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Diş eti iltihabı tedavisinde uygulanan yöntemler şunlardır:

  • Dişlerinizi derinlemesine temizleme
  • Antibiyotik ilaçlar
  • Ameliyat
  • Diş temizliği

Dişlerinizi ameliyatsız derinlemesine temizlemek için kullanılabilecek birkaç teknik vardır. Hepsi diş eti tahrişini önlemek için plak ve tartarı gidermeye yardımcı olur.
Diş eti iltihabınız şiddetliyse, özellikle diş eti veya kemik dokusu kaybına neden olduysa, ameliyat olmanız gerekebilir.

Bir periodontist tarafından gerçekleştirilen diş eti ameliyatı türleri şunları içerir:

Flep cerrahisi, diş etlerinin geriye doğru kaldırılarak daha derindeki ceplerden plak ve tartar çıkarıldığı bir işlemdir. Diş etleri daha sonra dişin etrafına sıkıca oturacak şekilde yerine dikilir. Kemik ve doku greftleri, dişleriniz ve çeneniz iyileşemeyecek kadar hasar gördüğünde aşılama kullanılabilir.

AMELİYATSIZ DİŞ ETİ OPERASYONLARI

Dişleriniz kadar diş etlerinizin de sağlıklı ve dişlerinize uyumlu olması gerekir. Bu nedenle dişlerin ve diş etinin; bir uyum içerisinde görünmesi için diş etlerine de estetik uygulamalar yapılmaktadır ve bu uygulamalara “pembe estetik” işlemi denilmektedir.

Oldukça yaygın bir durum diş etlerinin fazla göründüğü gülümseme ise üst dudağın yukarıya olması gerekenden fazla kalkması sonucu meydana gelir. Buna birkaç farklı neden sayılabilir. Bunlardan biri, üst dudağın yukarıya çıkmasında görevli kasın fazla aktif olmasıdır. Neyse ki günümüzde botoks enjeksiyonu, dijital lazeri tedavileri ile bu durum kolayca giderilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
diş eti ağrısı
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