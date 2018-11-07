Lösemili çocuklar için saçlarını kazıttılar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde alkol ve madde bağımlılarına yönelik ilaçsız rehabilitasyon programı uygulayan bir vakfın yöneticileri ve katılımcılar, lösemiye dikkati çekmek amacıyla saçlarını kazıttı.
Merkezi Ankara'da bulunan Kurtuluş Vakfı tarafından Kazdağları'nda sürdürülen rehabilitasyon programına katılan 19 kişi ile eğitmen ve vakıf başkanı, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle duyarlılık oluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla saçlarını ustura ile kazıtarak yüzlerine maske taktı.
Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle minik kalplere dokunabilmek adına saçlarını kazıtıp bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.
Tezemir, umutsuzluk ve çaresizliği en iyi bildiklerini dile getirerek "Ama onların bir umudunun olduğunu, nasıl bağımlılıkta var olduğunu biliyorsak, lösemi durumunda da var olduğunu biliyor ve minik kalplere biraz olsun dokunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurtuluş Vakfı gönüllü çalışanı Dilan Tezemir de "Sadece bir hafta değil, ömrümüz yettiğince onların yanında olduğumuzu gösterebilmek ve tüm Türkiye'yi bu desteğe davet etmek adına bugün onlar, çocuklarımız için saçlarını kazıttılar." dedi.
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