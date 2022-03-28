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Lotus'un elektrikli SUV hayali gerçek olmak üzere: Adını resmen açıkladı!

28.03.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lotus, uzun bir süredir sosyal medya üzerinden paylaşımlarını yaptığı yeni otomobilinin adını resmen paylaştı. Buna göre otomobil "Eletre" adını taşıyacak. Bu otomobil ile birlikte "yüksek ihtimalle" İngiliz firmanın elektrikli SUV hayali gerçek olacak.

Lotus'un elektrikli SUV hayali gerçek olmak üzere: Adını resmen açıkladı!

Elektrikli otomobil dünyası hareketli günler yaşamaya devam ederken, yeni modellerin çıkışına da tanık oluyoruz. Öyle ki yakında Volkswagen, Renault ve BMW gibi markaların elektrikli otomobillerinin arasına eklenecek bir araç daha olacağı bildirildi. Bu araç Lotus'a ait.

LOTUS ELETRE GELİYOR

Lotus'un resmi paylaşımlarına göre, bir süredir sosyal medya kanallarından paylaşımı yapılan otomobilin adının "Eletre" olacağı açıklandı. Lotus Eletre'nin bir SUV model olacağı öngörülüyor. Bu yüzden İngiliz firmanın SUV hayallerini gerçekleştirmek üzere olduğu aktarılıyor.

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Lotus'un "E" harfi ile başlayan otomobil isimlerini kullanmayı sevdiğini düşündüğümüzde, Eletre adının oldukça uyumlu bir seçim olduğu da yaygın olarak belirtiliyor.

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BEKLENTİ 500 BG'NİN ÜZERİNDE OLMASI

Eletre'nin teknik özellikleri açıklanmış değil. Ancak Lotus Eletre'de toplamda 500 bg'nin üzerinde güç üretecek, iki elektrikli motorlu bir yapının olacağı tahmin ediliyor. Lotus, Eletre için 29 Mart'ta düzenlenecek dünya prömiyerini işaret ediyor. Detaylar bu etkinlikte belli olacak.

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