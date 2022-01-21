Olay yaratan iddia! Volvo'nun sahibi Geely, Meizu ile telefon sektörüne giriyor

Otomobil dünyası son zamanlarda çok kapsamlı bir dönüşüm içerisine girdi. Bu dönüşüm ile birlikte pek çok markanın elektrikli gelecek hayalini gördük. Ancak aynı zaman diliminde Tesla gibi markaların akıllı telefon sektörüne gireceğine yönelik iddialar da ortaya çıktı. Hatta Tesla'ya ait olduğu öne sürülen telefonun görüntüleri de internete düştü. Henüz Tesla, bu iddiaları doğrulamadı. Şimdi, Tesla dışında bir otomobil şirketinin daha akıllı telefon planı olduğu iddia edildi. Bu marka, Meizu ile birlikte hareket edeceği söylenen Geely'den başkası değil.

GEELY TELEFON ÜRETECEK İDDİASI! DİKKAT ÇEKEN MEİZU PLANI

Çin'den gelen iddialara göre, Lotus, Volvo ve Polestar gibi markaların sahibi olan Çinli otomobil şirketi Geely cep telefonu pazarına katılmak üzere. 1,5 milyar dolarlık yatırım planı olduğu aktarılan Geely'nin Meizu'yu satın alacağı öne sürüldü.

2023'TE ÇIKIŞ YAPMASI BEKLENİYOR

Şirketin ilk akıllı telefonlarını ise 2023'te piyasaya sürmesi beklendiği ifade edildi. Hem otomobil dünyasını hem de akıllı telefon dünyasını deyim yerindeyse karıştıran bu iddia üzerine şirketlerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

