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Lübnan Başbakanı Hariri istifasını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri: "Tüm siyaset ortaklarıma sesleniyorum: Bugünkü sorumluluğumuz Lübnan'ı nasıl koruyacağımız ve ekonomisini nasıl kalkındıracağımızdır. İstifamı, Cumhurbaşkanı Avn ve tüm Lübnanlıların takdirine bırakıyorum"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 17 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu.

Hariri, başkent Beyrut'taki evinde düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da 13 gündür süren hükümet karşıtı protestolar üzerine istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunacağını söyledi.

Ülkeyi güvenlik ve yaşam tehlikelerine karşı korumak için insanların sesini dinlemeye ve çıkış yolları aramaya çalıştığını ifade eden Hariri, ancak tüm çabalarına rağmen çıkmaz yola girildiğini belirtti.

Hariri, "Lübnanlıların iradesi doğrultusunda istifamı sunmak üzere Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidiyorum. Tüm siyaset ortaklarıma sesleniyorum: Bugünkü sorumluluğumuz Lübnan'ı nasıl koruyacağımız ve ekonomisini nasıl kalkındıracağımızdır. İstifamı, Cumhurbaşkanı Avn ve tüm Lübnanlıların takdirine bırakıyorum. En önemlisi Lübnan'ın onuru ve güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Hariri daha önce ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Başbakan Saad Hariri Lübnan

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