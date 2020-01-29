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Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan, sözde barış planına karşı Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanında yer aldığını belirtti - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri: - "Yüzyılın Anlaşması, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız devlet hayallerinin geriye kalanını da yıktı" - Lübnan Başbakanı Hassan Diyab: - "Kudüs pusula olarak kalmaya devam edeceği gibi Filistin de dava olarak kalacaktır"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanında yer aldığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Lübnan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planıyla mücadelede Filistin ile dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayan Avn, ülkesinin özellikle Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu öngören 2002 yılındaki Arap Barış Girişimi'ne bağlı kaldığını kaydetti.

- Meclis Başkanı Berri: "Filistinlilerin hayallerinin geri kalanı yıkıldı"

Öte yandan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin sözde barış planıyla "Filistinlilerin bağımsız devlet hayallerinin geri kalanının da yıkıldığını" belirtti.

Meclis Başkanı Berri, ABD Başkanı Donald Trump tarafından dün akşam açıklanan sözde barış planına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız devlet hayallerinin geriye kalanını da yıktı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu planı, Filistin Arap topraklarının yanı sıra hak ve egemenliklerini Arapların paralarıyla satın almak üzere sunulan "bir rüşvet" olarak nitelendiren Berri, şunları kaydetti:

"Topraklarına geri dönüş hakkı başta olmak üzere Filistin halkı ve meşru haklarına karşı yeni idam töreninde yalancı tanık olmayacağız. Yüzyılın Anlaşması'nın, Filistin davasını açıkça tasfiye etme girişimi olduğu kadar Filistin davasını savunan özgürlerin güçlerini yeniden toplamaya da vesile olması gerekir. Arapların geriye kalmış son onurunu koruma ve toprakları kurtarmanın tek yolu direniş seçeneğidir."

Yeni Lübnan Başbakanı Hassan Diyab da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs pusula olarak kalmaya devam edeceği gibi Filistin de dava olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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ABD'nin sözde barış planı Lübnan Meclis Başkanı Nebşh Berri

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