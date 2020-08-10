Lübnan'da hükümet istifa etti! Flaş karar sonrası ilk açıklama

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısıyla istifasını açıkladı.

Ülkedeki siyasi güçlere tepki dolu ifadeler kullanan Diyab, "Yaşanan bu felaket devlet yönetimindeki kronik yolsuzluğun sonucudur. Daha önce yolsuzluğun devletin tüm kademelerinde var olduğunu söyledim. Bugün ortaya çıkıyor ki yolsuzluk sistemi devletten büyüktür, devlet söz konusu yolsuzlukla mücadele edemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik krize karşı geçen yıl ekim ayında başlayan halk protestolarına da dikkati çeken Diyab, "Devrim (protesto eylemleri) onlara karşıydı ancak bunu kavrayamadılar ve bildiklerini okumaya devam ettiler. Hükümetimiz, ülkeyi kurtarmaya çalışırken bunlar çöküş sorumluluğunu bize yüklemeye çalıştı." diye konuştu.

"ÜLKENİN KURTARILMASI İÇİN BİR KAPI AÇMAK İSTİYORUZ"

Kendilerinin hiçbir kişisel çıkarın peşine düşmeden ülkeyi kurtarmak için var olan gücüyle çaba sarf ettiğini söyleyen Diyab, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün tüm yansımalarıyla ülkeyi vuran bu depremin yaşandığı aşamaya geldik. Tek derdimiz ise bu felaketin zaman aşımına uğramaması için hızlı bir soruşturma yürütmektir. İnsanların talebi olan hesap verebilirlik ve gerçek değişim ile vatandaşın hakkına saygı duyan bir devlete başvuruyoruz."