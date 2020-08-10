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Lübnan'da hükümet istifa etti! Flaş karar sonrası ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Lübnan Sağlık Bakanı Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından Lübnan hükümetinin istifasını sunduğunu duyurmuştu. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, vatandaşla birlikte değişim hareketine katılmak üzere bir adım geri gideceklerini belirterek, "Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz, bu nedenle de hükümetin istifasını duyuruyorum." dedi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısıyla istifasını açıkladı.

Ülkedeki siyasi güçlere tepki dolu ifadeler kullanan Diyab, "Yaşanan bu felaket devlet yönetimindeki kronik yolsuzluğun sonucudur. Daha önce yolsuzluğun devletin tüm kademelerinde var olduğunu söyledim. Bugün ortaya çıkıyor ki yolsuzluk sistemi devletten büyüktür, devlet söz konusu yolsuzlukla mücadele edemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik krize karşı geçen yıl ekim ayında başlayan halk protestolarına da dikkati çeken Diyab, "Devrim (protesto eylemleri) onlara karşıydı ancak bunu kavrayamadılar ve bildiklerini okumaya devam ettiler. Hükümetimiz, ülkeyi kurtarmaya çalışırken bunlar çöküş sorumluluğunu bize yüklemeye çalıştı." diye konuştu.

"ÜLKENİN KURTARILMASI İÇİN BİR KAPI AÇMAK İSTİYORUZ"

Kendilerinin hiçbir kişisel çıkarın peşine düşmeden ülkeyi kurtarmak için var olan gücüyle çaba sarf ettiğini söyleyen Diyab, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün tüm yansımalarıyla ülkeyi vuran bu depremin yaşandığı aşamaya geldik. Tek derdimiz ise bu felaketin zaman aşımına uğramaması için hızlı bir soruşturma yürütmektir. İnsanların talebi olan hesap verebilirlik ve gerçek değişim ile vatandaşın hakkına saygı duyan bir devlete başvuruyoruz."

Ülkenin geldiği bu aşamada vatandaşla birlikte değişim hareketine katılmak üzere bir adım geri gideceklerini kaydeden Diyab, "Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz, bu nedenle de hükümetin istifasını duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI AVN'A İSTİFA ÇAĞRISI

Bu arada hükümetin istifa haberinin gelmesi üzerine başkentin göbeğinde toplanan yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Mişle Avn ve parlamentodaki siyasi partilerin istifa talebiyle Meclis binasına doğru yürüyüş geçti.

Öfkeli göstericiler ile kendilerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki olaylar devam ediyor.

Başkent Beyrut'ta büyük yıkıma yol açan patlamanın ardından son günlerde bazı bakanların istifa ettiğine işaret eden Sağlık Bakanı, söz konusu kararın facianın doğurduğu baskı karşısında alındığını belirtti.

Lübnan'da son dönemde yaşanan ekonomik kriz kaynaklı protesto dalgasının ardından geçen hafta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük facia, ülkede yeni bir toplumsal öfke dalgasına ve protestolara yol açmıştı.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti. (AA)

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