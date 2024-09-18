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  4. Lübnan'daki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati'yle görüştü: 'İsrail' mesajı

Lübnan'daki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati'yle görüştü: 'İsrail' mesajı

18.09.2024 12:37
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Lübnan'da 9 kişinin ölümüne yol açan çağrı cihazları saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü. Erdoğan'ın İsrail mesajı dikkat çekti.

Lübnan'daki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati'yle görüştü: 'İsrail' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

ÇAĞRI CİHAZLARI PATLATILDI: BİRİ ÇOCUK 9 CAN KAYBI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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