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Lübnan-İsrail deniz sınırını belirleme süreci olumlu ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 19:15 | Son Güncelleme

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırına ilişkin ABD ara buluculuğunda yürütülen sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtti

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'le aralarında uzun zamandır sorun olan deniz sınırını belirleme sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi.

Berri, meclisteki siyasi bloklarla gerçekleştirdiği haftalık toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırına ilişkin ABD ara buluculuğunda yürütülen süreci değerlendirdi.

İki ülke arasındaki deniz sınırını belirlemeye ilişkin süreçte birtakım ilerlemelerin olduğunu kaydeden Berri, ülke içerisindeki güçlerin sergilediği birliğin bu ilerlemeye olumlu katkıları olduğunu ifade etti.

Konuyu yakından takip ettiklerini ve gelecek hafta ilgili taraflardan bir yanıt alabileceklerini dile getiren Berri, daha fazla ayrıntı vermedi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 9 Mayıs'ta Lübnan-İsrail deniz sınırını belirleme konusunda dikkate alınacak çalışma mekanizmasıyla ilgili önerilerini ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard'a iletmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili Satterfield de 15 Mayıs'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Berri, Başbakan Saad el-Hariri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile Lübnan-İsrail sınırını ele alan görüşmeler yapmıştı.

Lübnan temaslarını, İsrail'e gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından 20 Mayıs'ta yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta tamamlayan Satterfield, herhangi bir açıklama yapmadan ülkeden ayrılmıştı.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail kara suları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

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israil Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri

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