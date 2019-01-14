Lübnan Libya'nın zirvede yer almamasından dolayı üzüntülü

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, başkent Beyrut'taki Libya karşıtı eylemlerin ülkenin duruşuyla uyuşmadığını açıkladı.

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nin Yüksek Komitesi Sözcüsü Refik Şelale, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya bayrağının Lübnanlı göstericiler tarafından yakılmasını üzücü bir olay olarak değerlendirdi.

Libya'nın Beyrut'ta düzenlenecek zirveyi boykot edeceği bilgisini basından öğrendiklerini aktaran Şelale, Libya hükümetinin 19-20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne katılmayacağına dair kendilerine resmi bir tebligatın ulaşmadığını belirtti.

Suriye rejimini zirveye davet etme konusuna da değinen Şelale, bunun Arap Birliği dışişleri bakanları tarafından alınacak bir kararla belirlenebileceğini vurgulayarak, Arap Birliği Yüksek Komitesi veya ev sahibi ülkenin bu konuda yetki sahibi olmadığını ifade etti.

-Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'den Libyalı mevkidaşına mesaj

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Libyalı mevkidaşına bir mesaj gönderdi. Libya devletine yönelik eylemleri kabul edilemez olarak değerlendiren Basil, söz konusu eylemlerin kendisi ve ülkesinin duruşuyla uyuşmadığını bildirdi.