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Lübnan Libya'nın zirvede yer almamasından dolayı üzüntülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 21:36 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Libya hükümetinin 19-20 Ocak'ta Beyrut'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne katılmayacağını açıklamasının ardından Libyalı mevkidaşına üzüntülerini iletti - Libya'nın zirveyi boykot edeceği bilgisini basından öğrendiklerini aktaran Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nin Yüksek Komitesi Sözcüsü Refik Şelale, Trablus hükümetinden henüz resmi bir tebligatın ulaşmadığını belirtti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, başkent Beyrut'taki Libya karşıtı eylemlerin ülkenin duruşuyla uyuşmadığını açıkladı.

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nin Yüksek Komitesi Sözcüsü Refik Şelale, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya bayrağının Lübnanlı göstericiler tarafından yakılmasını üzücü bir olay olarak değerlendirdi.

Libya'nın Beyrut'ta düzenlenecek zirveyi boykot edeceği bilgisini basından öğrendiklerini aktaran Şelale, Libya hükümetinin 19-20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne katılmayacağına dair kendilerine resmi bir tebligatın ulaşmadığını belirtti.

Suriye rejimini zirveye davet etme konusuna da değinen Şelale, bunun Arap Birliği dışişleri bakanları tarafından alınacak bir kararla belirlenebileceğini vurgulayarak, Arap Birliği Yüksek Komitesi veya ev sahibi ülkenin bu konuda yetki sahibi olmadığını ifade etti.

-Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'den Libyalı mevkidaşına mesaj

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Libyalı mevkidaşına bir mesaj gönderdi. Libya devletine yönelik eylemleri kabul edilemez olarak değerlendiren Basil, söz konusu eylemlerin kendisi ve ülkesinin duruşuyla uyuşmadığını bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilere verdikleri öneme dikkati çeken Basil, Libyalı mevkidaşına gönderdiği mesajında, Libya'nın zirvede yer almamasından ötürü üzüntülerini iletti.

Lübnan'daki Şiilerin dini mercii konumundaki "Yüksek Şii İslam Konseyi", cuma günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında, Beyrut'ta düzenlenecek zirveye Libya'nın davet edilmemesini istemişti.

Şii lider Musa Sadr'ın 1978'de Libya'da kaybolduğuna işaret eden Yüksek Şii İslam Konseyi, Libya'nın davet edilmesi konusunda ısrar edilmesi halinde sokakların sert tepki vereceği uyarısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Şii Emel Hareketi mensubu bir grup gösterici, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi hazırlıkları kapsamında başkent Beyrut'ta asılan katılımcı ülkelerden Libya'nın bayrağını parçalayarak yakmış ve yerine hareketin bayrağını asmıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyala, Lübnanlı protestocuların Libya bayrağına yaptıkları saygısızlık nedeniyle Beyrut'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ni boykot kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Libya Lübnan

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