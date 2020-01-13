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  4. Lübnan Meclis Başkanı: "İsrail'le deniz sınırı belirlemede 5 maddede mutabık kaldık"

Lübnan Meclis Başkanı: "İsrail'le deniz sınırı belirlemede 5 maddede mutabık kaldık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 20:29 | Son Güncelleme

Lübnan Meclis Başkanı: "İsrail'le deniz sınırı belirlemede 5 maddede mutabık kaldık"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'le aralarında uzun zamandır sorun olan deniz sınırını belirleme konusunda 5 maddede mutabık kaldıklarını söyledi.

Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, başkent Beyrut'taki evinde Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı Avni el-Kaki ve beraberindeki gazeteciler ile buluştu.

Berri, ülkedeki krizin sebeplerinin yarısının siyasi olduğuna dikkati çekerek, kurtarma hükümetini kurmalarına izin verilmesi halinde, kısa sürede ekonomik krizin önüne geçeceklerini savundu.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığına ve konuyla ilgili ara buluculuk yapan ABD heyetleriyle gerçekleştirilen müzakerelere de değinen Berri, "Lübnan ile işgal altındaki Filistin (İsrail) arasındaki deniz sınırlarını belirlemek için 5 maddede mutabık kaldık. Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde deniz ve kara sınırını belirleme çalışmalarını birlikte yürütme maddesine ilişkin ise ABD Dışişleri Bakanı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker'in cevabını bekliyoruz." dedi.

Berri, Lübnan'ın Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerine 3 ay ara verdiğini aktararak, bu durumun nedeniyle ilgili ise bilgi vermedi.

- Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmazlığı

Bir Amerikan şirketinin 2009'da Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesiyle gündeme gelen Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmazlığı, o tarihten beri belli aralıklarla tartışılıyor ve karşılıklı olarak tehdit aracı olarak kullanılıyor.

İki ülke arasındaki sınırın nihai karara bağlanması için geçen yıl ABD'nin ara buluculuk ettiği bir müzakere süreci başlatılmıştı.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield ve daha sonra bu göreve gelen David Schenker, bu çerçevede Lübnan ve İsrail'e birçok ziyaret gerçekleştirdi.

Beyrut yönetimi, ABD himayesinde Lübnan, İsrail ve BM'den oluşan üçlü bir komitenin kurulmasını öneriyor.

- Lübnan'ın doğal gaz ve petrol arama süreci

Lübnan hükümeti, 4 Ocak 2017'de, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak adlandırılan bölgede petrol ve doğal gaz aramalarını başlatacak iki kararnameyi onayladı. Böylece, ihaleye açılacak blokların seçilmesi, arama yapacak şirketler için lisanslama ve gelirlerin paylaşılmasına ilişkin modelin belirlenmesi süreci başlamış oldu.

Lübnan Petrol İdaresi tarafından, ülkenin deniz sahasında belirlenen 10 arama bölgesinden 5'i için teklif süreci açıldı.

Bakanlar Kurulu da Aralık 2017'de Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni verdi.

Lübnan hükümeti, 4. blokta arama faaliyetlerini başlatmayı planlıyordu ancak ekonomik kriz ve ardı arkası kesilmeyen vergilere karşı halkın 17 Ekim 2019'da sokağa dökülmesi sonucu istifa etmek zorunda kaldı.

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Lübnan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri

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