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Lübnan'da başbakanı belirlemek için pazartesi görüşme maratonu gerçekleştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 23:38 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, pazartesi günü parlamentodaki siyasi grupların temsilcileri ve milletvekilleriyle ayrı ayrı 30'a yakın görüşme yapacak - Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri'den sonra Güçlü Lübnan Bloku, Hizbullah ve Emel Hareketi'nin de başbakanlık için iş adamı Semir el-Hatib'e destek verdiği belirtildi

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanlığı, hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirlenmesi için istişare görüşmelerinin pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, pazartesi günü Baabda Sarayı'nda parlamentodaki siyasi grupların temsilcileri ve bağımsız milletvekillerini ayrı ayrı kabul edecek.

Görüşme maratonuna Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri'yle başlayacak olan Avn, ardından eski başbakanlar Necib Mikati ve Temmam Selami'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığının açıkladığı programa göre, Avn'ın pazartesi günü 30'a yakın görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamanın ardından onlarca gösterici başkent Beyrut'taki Ring Köprüsü'nde yolu keserek trafiği durdurdu.

Yolu açmak için gelen emniyet güçleriyle göstericiler arasında bir süre arbede yaşandı.

- Güçlü Lübnan, Müstakbel Hareketi, Hizbullah ve Emel Hareketi'nden başbakanlık için Semir el-Hatib'e destek

Bu arada parlamentodaki siyasi gruplardan Güçlü Lübnan Bloku Milletvekili Edy Maalouf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güçlü Lübnan ile Hizbullah ve Emel Hareketi'nin başbakanlık için iş adamı Semir el-Hatib'e destek verdiğini söyledi.

Müstakbel Hareketi lideri Hariri de dün yaptığı açıklamada, kurulacak yeni hükümette yer almayacağını ve başbakanlık için iş adamı Hatib'i desteklediğini bildirmişti.

Hariri'ye yakın iş adamı olarak bilinen Hatib, bazı işlerinde eski Başbakan Refik Hariri ile de ortaklık yapıyordu.

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

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