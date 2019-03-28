Lübnan'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Lübnan'daki Filistinli Esirler Komitesi'nin çağrısıyla başkent Beyrut'taki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binasının önünde toplanan onlarca kişi, 30 yıldan uzun süredir İsrail hapishanelerinde tutuklu olan yazar Velid Dakka ve arkadaşlarına destek amacıyla eylem yaptı.

Filistinli tutukluların özgürlüklerine bir an önce kavuşmaları talebinde bulunan göstericiler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin İsrail hapishanelerine yönelik ziyaretleri artırması ve söz konusu hapishanelere uluslararası denetimlerin yapılmasını istedi.

Filistinli Esirler Komitesi yetkililerinden Fethi Ebu Ali, burada göstericiler adına yaptığı konuşmada, İsrail makamlarının, esir takası sürecinde uzun yıllardan beri hapishanelerde tutulan yüzlerce Filistinliyi serbest bırakmaya yanaşmadığını söyledi.

Ebu Ali, yıllardır hapishanede tutulan kişilerin sağlık durumlarının da son derece kötüye gittiğini belirti.

İsrail, askerlerine yönelik eylemler gerçekleştirdikleri gerekçesiyle, 24 Mart 1986'da yazar Velid Dakka, İbrahim Ebu Muh ve Ruşdi Ebu Muh'u tutuklamıştı.

