HABER
  4. Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki gerginlikte 35 kişi yaralandı

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki gerginlikte 35 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 03:09 | Son Güncelleme

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki gerginlikte 35 kişi yaralandı

Lübnan'ın başkent Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan gerginlik sonucu 35 kişi yaralandı.

Başkentin Korneş Mezraa bölgesinde toplanan Lübnanlı göstericiler, önceki gece düzenlenen protestolarda "taşkınlık çıkardıkları" gerekçesiyle gözaltına alınanların salı verilmesi talebiyle yolları kapattı.

Ülkede 1975-1990 yıllarınsa arasında yaşanan iç savaştan sonra yönetimi paylaşan mezhep eksenli siyasi gruplara tepkilerini dile getirmek amacıyla "mezhepçiliğe hayır" ve "barışçıl devrim" şeklinde sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri, biber gazı kullanarak dağıttığı eylemcilerden 20 kişiyi gözaltına aldı. Kullanılan gazdan etkilenen çok sayıda gösterici ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginliğin yaşandığı Korneş Mezraa bölgesinde yaralanan 35 kişinin yakın hastanelere nakledildiğini duyurdu.

Bu arada, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uveydat, bir televizyon kanalındaki açıklamasında, güvenlik güçlerine saldırdığı ispatlananlar dışındakilerin salı verileceğini söyledi.

Beyrut'ta 14 Ocak'ta yönetim karşıtı protestolar sırasında güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırmanın yanı sıra bankaların şubelerine zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alından 59 kişi, Korneş Mezraa bölgesindeki İç Güvenlik Güçleri karargahında tutuluyor.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Saad Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.

Lübnanlı protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmek yerine parti çıkarlarını ön planda tuttuğu" gerekçesiyle pazartesi günü itibarıyla yol kapatma eylemlerini yeniden başlatmıştı.

Eylemciler dün de öğle saatlerinden itibaren Beyrut ve diğer bölgelerinde ana yolları kapatma eylemlerini gece saatlerine kadar sürdürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Çiftlikte yangın: hayvanlar tahliye edildi Çiftlikte yangın: hayvanlar tahliye edildi 
Beykoz’da bir çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engellediBeykoz’da bir çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkent Beyrut Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bursa'da ‘dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Zulalı yerlerde bulundu!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.