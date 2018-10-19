Lübnan'da hükümeti kurma çalışmaları hız kazandı

Lübnan Dışişleri Bakanı ve Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cibran Basil, yeni hükümeti kurmaya yönelik çalışmaların çok olumlu ilerlediğini, Başbakan Saad el-Hariri ile yeni kabine konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Basil, Başbakan Hariri ile başkent Beyrut'taki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ulusal birlik hükümetinin kurulması yönündeki çalışmalara değindi.

Lübnan'a yakışır kabinenin oluşturulması için her türlü fedakârlık ile kolaylığı sağladıklarını dile getiren Basil, aylardan beri karşılaştığı birçok engelin ardından yakında kurulacak yeni hükümet için doğru yolda ilerlediklerini belirtti.

Basil, hükümetin kurulması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade ederek, yeni kabine konusunda Hariri ile uzlaştıklarını dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Cumhurbaşkanı Mişel Avn, son günlerde yeni hükümetin kurulması yönünde siyasi güçler tarafından sarf edilen çabalara destek kapsamında yoğun mesai harcıyor.

Avn, dün de gazetecilerin hükümeti kurma sürecine ilişkin sorusuna "hükümetin kurulmak üzere olduğu" şeklinde yanıt vermişti.