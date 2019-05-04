Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün kolaylaşması için Avrupa Birliğinin tavrında değişiklik olmasını arzuladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, ülkesini ziyaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'i, Baabde Sarayı'nda kabul etti.

Avn, görüşmede, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün kolaylaşması için Avrupa Birliği'nin tavrında değişiklik olmasını arzuladıklarını söyledi.

"Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili cesaretlendirici bir tavır takınmamasından duyduğu üzüntüyü" ifade eden Avn, güvenlik ve istikrar olan bölgelere ülkesindeki Suriyelilerin dönüşü için imkan sağladıklarını vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin bugüne kadar 194 bin Suriyeli'nin güvenli bir şekilde ülkesine dönüşünü sağladığını, dönenlerin de herhangi bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

Borrell, Avn'ın yanı sıra, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basille de bir araya geldi.

