Lübnan'da Türkiye'nin ekonomik tecrübesi anlatıldı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Lübnan'da Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünü anlattı.

Aydın, Arap Bankalar Birliği ve Lübnan Merkez Bankasının başkent Beyrut'ta düzenlediği "2019 Arap Bankacılığı Konferansı" kapsamında, bölgesel ekonomik reformların önemi konusunda yapılan panele katıldı.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini etkileyen ana akımları, büyümenin sürdürülmesinde ve refah artışının sağlanmasında reformların önemini anlatan Aydın, 2002 öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında Türkiye tecrübesini, bölge ülkelerinin bankacıları ile paylaştı.

Hüseyin Aydın, reformların hazırlanmasında ve uygulanmasında siyasi kararlılık ve siyasi istikrarın önemine dikkati çekerek, Türkiye ekonomisinin reformlar sonrasında daha hızlı büyüdüğünü, istihdamın arttığını, özel sektörün büyümede daha fazla rol aldığını, finansal sektörün özel sektörü daha çok finanse ettiğini belirtti.

Dünya ekonomisinin her açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Aydın, değişimi doğru anlama ve doğru yönetme konusunda Türkiye'nin her zaman dinamik bir performansa sahip olduğunu ve diğer ülkelere örnek gösterildiğini dile getirdi.

Lübnan'da dün başlayan ve yarın sona erecek "2019 Arap Bankacılığı Konferansı"na Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın ve beraberindeki heyet katıldı.

