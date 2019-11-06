HABER

Lübnan'daki barışçıl gösteriler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

Halkın meydanlara indiği 17 Ekim'den bu yana yolları kapatma eylemlerine sık sık başvuran protestocular, bugün kamu kurumlarının çalışmalarını engelleme eylemlerine yöneldi

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan barışçıl protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız hükümetin bir an önce kurulması talebiyle devam ediyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde sabahın erken saatlerinde yolları kapatan gruplar halindeki eylemciler, 29 Ekim'de istifasını veren hükümet yerine bağımsız teknokratlardan oluşan yeni hükümetin bir an önce kurulması ve ardından erken seçimlere gidilmesi, yolsuzlukla mücadele ve bugüne kadar yolsuzluğa bulaşan yetkililerin hesap vermesi gibi taleplerini yineledi.

Halkın meydanlara indiği 17 Ekim'den bu yana yolları kapatma eylemine sık sık başvuran protestocular, bugün de kamu kurumlarının çalışmalarını engelleme girişiminde bulundu.

Başkent Beyrut'taki Adalet Sarayı, Merkez Bankası ve iletişim şirketleri önünde toplanan gruplar, yıllardır süren yolsuzluklara karşı harekete geçilmesi yönünde sloganlar attı ve bir süre görevlilerin içeriye girmesini engelledi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde ise Merkez Bankası ve diğer bazı kamu kurumlarının önünde toplanan göstericiler, vatandaşı zengin ve yoksul olarak ayıran finansal politikaların son bulması talebiyle sloganlar attı.

Beyrut'taki Eğitim Bakanlığı binasının önünde düzenlenen gösterinin yanı sıra ülkenin farklı bölgelerindeki birçok okul ve üniversite, öğrencilerin hükümet karşıtı protestolara destek için düzenlediği gösteriler üzerine eğitime ara verdi.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Başbakan Saad el-Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri, 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
Bahçeden 30 bin lira değerinde avokado çalan şüpheliler tutuklandıBahçeden 30 bin lira değerinde avokado çalan şüpheliler tutuklandı
Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadını öldüÇocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadını öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barışçıl gösteriler Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

Şule Çet davasında yeni gelişme: Belirlenemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.