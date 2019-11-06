Lübnan'daki barışçıl gösteriler sürüyor

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan barışçıl protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız hükümetin bir an önce kurulması talebiyle devam ediyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde sabahın erken saatlerinde yolları kapatan gruplar halindeki eylemciler, 29 Ekim'de istifasını veren hükümet yerine bağımsız teknokratlardan oluşan yeni hükümetin bir an önce kurulması ve ardından erken seçimlere gidilmesi, yolsuzlukla mücadele ve bugüne kadar yolsuzluğa bulaşan yetkililerin hesap vermesi gibi taleplerini yineledi.

Halkın meydanlara indiği 17 Ekim'den bu yana yolları kapatma eylemine sık sık başvuran protestocular, bugün de kamu kurumlarının çalışmalarını engelleme girişiminde bulundu.

Başkent Beyrut'taki Adalet Sarayı, Merkez Bankası ve iletişim şirketleri önünde toplanan gruplar, yıllardır süren yolsuzluklara karşı harekete geçilmesi yönünde sloganlar attı ve bir süre görevlilerin içeriye girmesini engelledi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde ise Merkez Bankası ve diğer bazı kamu kurumlarının önünde toplanan göstericiler, vatandaşı zengin ve yoksul olarak ayıran finansal politikaların son bulması talebiyle sloganlar attı.