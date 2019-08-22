HABER

Lübnan'daki Filistinli mülteciler genel greve gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 21:26 | Son Güncelleme

Filistinliler Lübnan Çalışma Bakanlığının "çalışma izni" kararını protesto için ülkedeki tüm kamplarda genel grev yaptı

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Filistinli mülteciler, çalışma izni almalarını zorunlu kılan Lübnan Çalışma Bakanlığının kararını protesto için ülkedeki tüm kamplarda genel greve giderek, gösteri düzenledi.

Gösteriyi düzenleyenlerden Yasir Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel grevin tüm Filistin kamplarında yapıldığını belirtti.

Grevin yarına kadar süreceğini ifade eden Ali, Filistinli mültecilerin başkent Beyrut'un güneyindeki Çalışma Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptıklarını ve hükümetin bugünkü kabine toplantısı ile eş zamanlı olarak kamplarda gösteri düzenlediklerini söyledi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Lübnan Enformasyon Bakanı Cemal el-Cerrah ise toplantıda Filistinlilerin durumunun masaya yatırıldığını ve konuyu incelemek üzere Başbakan Saad el-Hariri başkanlığında bir komite kurulduğunu aktardı.

- Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı"

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasındaki yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu.

Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan işletmelerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerdeki çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Ancak Filistinliler söz konusu plan kapsamında diğer yabancılar gibi kendilerinden de "çalışma izni" istenmesini "mülteci" statülerini etkilediği gerekçesiyle protesto ediyor.

Lübnan'da 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Büyükada’da bitkin düşen atı zorla yerinden kaldırmaya çalıştı!Büyükada’da bitkin düşen atı zorla yerinden kaldırmaya çalıştı!
Şırnak'ta 4 terörist teslim olduŞırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Dereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldiDereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
filistinli Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Düzce'de etkili olan yağış dereleri taşırdı

Dereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldi

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Türkiye ve dünyada tek! Görev başında

Son dakika: Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.