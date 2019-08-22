Lübnan'daki Filistinli mülteciler genel greve gitti

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasındaki yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Lübnan Enformasyon Bakanı Cemal el-Cerrah ise toplantıda Filistinlilerin durumunun masaya yatırıldığını ve konuyu incelemek üzere Başbakan Saad el-Hariri başkanlığında bir komite kurulduğunu aktardı.

Grevin yarına kadar süreceğini ifade eden Ali, Filistinli mültecilerin başkent Beyrut'un güneyindeki Çalışma Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptıklarını ve hükümetin bugünkü kabine toplantısı ile eş zamanlı olarak kamplarda gösteri düzenlediklerini söyledi.

Gösteriyi düzenleyenlerden Yasir Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel grevin tüm Filistin kamplarında yapıldığını belirtti.

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Filistinli mülteciler, çalışma izni almalarını zorunlu kılan Lübnan Çalışma Bakanlığının kararını protesto için ülkedeki tüm kamplarda genel greve giderek, gösteri düzenledi.

Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan işletmelerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerdeki çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Ancak Filistinliler söz konusu plan kapsamında diğer yabancılar gibi kendilerinden de "çalışma izni" istenmesini "mülteci" statülerini etkilediği gerekçesiyle protesto ediyor.

Lübnan'da 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

