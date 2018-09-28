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Lübnan'daki Filistinli öğretmenlerin UNRWA'dan kadro talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Filistinli öğretmenlerin UNRWA'dan kadro talebi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Filistinli öğretmenler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı okullarda görevli öğretmenlere kadro verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

"Filistinli Lise Öğretmenleri Komitesi"nin çağrısı üzerine Beyrut'taki UNRWA binası önünde toplanan öğretmenler, UNRWA'ya bağlı okullarda verdikleri hizmetin karşılığını alma talebinde bulundu.

Filistinli Lise Öğretmenleri Komitesi adına bir konuşma yapan Mahir es-Sadık, UNRWA okullarında görev yapan öğretmenlerin haklarını savunmak için toplandıklarını söyledi. Sadık ayrıca, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımlarını durdurma kararı karşısında "kurumu koruma" çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan Filistinli öğretmen Cihad Abdülvehhab, UNRWA'ya bağlı bir eğitim kurumundan 10 yıl önce mezun olduğunu ancak kadro isteklerinin bir türlü yerine getirilmediğini ifade etti. Abdülvehhab, UNRWA'nın kendilerine verdiği kadro sözünü tutması gerektiğini söyledi.

UNRWA'ya bağlı bir eğitim kurumundan 2009'da mezun olduğunu belirten İman Ferhat da yaklaşık 10 yıldan beri günübirlik çalıştığını aktararak, "UNRWA yönetimi, 1980'den beri kendi kurumundan mezun olan insanlara doğrudan kadro veriyordu ancak 2008 yılından beri bu uygulamayı askıya almış durumda." dedi.

Ferhat 2008'den önce mezun olan öğretmenlere olduğu gibi kendilerine de kadro verilmesini istediklerini ve seslerini UNRWA'ya duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Beyrut filistinli öğretmenler Lübnan

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