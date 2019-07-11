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Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden bir grup daha ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 21:13 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden bir grup daha ülkelerine döndü

Lübnan'ın farklı bölgelerinde ikamet eden Suriyeli mültecilerden 820 kişilik bir grup daha ülkelerine döndü.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin gruplar halinde gönüllü olarak vatanlarına dönmeye devam ettiği belirtildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde ikamet eden 820 Suriyeli mültecinin güvenli bölgelere döndüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu mültecileri taşıyan otobüslere sınırdan geçinceye kadar Lübnan güvenlik güçlerinin de eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Suriyeli mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Beşşar Esed rejimi ile koordinasyonlu şekilde ülkelerine döndüğü ifade edildi.

- Gönüllü geri dönüş kampanyası

Suriyeli mülteciler, geçen yıldan beri Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda gruplar halinde ülkelerine dönüyor.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

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Lübnan Suriyeli mülteciler ülkelerine döndü

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