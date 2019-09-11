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Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye destek gösterisi

Lübnan'da yaşayan Türkmenler, geçen hafta provokatif eyleme maruz kalan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde destek gösterisi düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki Akkar ve Trablusşam kentlerinde yaşayan bir grup Türkmen, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın 31 Ağustos'ta Osmanlı Devleti ile ilgili sarf ettiği skandal ifadeler ve birkaç gün sonra Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine yönelik provokatif eylemi protesto etti.

Başkent Beyrut'un kuzeyindeki Türk Büyükelçiliğinin ana girişine Türk ve Lübnan bayraklarıyla gösteri yapan Türkmen grup, gösterinin ardından Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı makamında ziyaret etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 31 Ağustos'ta yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasında bulunmuştu. Avn'ın açıklaması, Türkiye'nin yanı sıra Lübnan'ın farklı kesimlerinden de tepki görmüştü.

Cumhurbaşkanı Avn'ın skandal açıklamasının ardından 5 Eylül'de de Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne yönelik provokatif eylemde bulunuldu, eylemi yapan kişilerin Avn'ın siyasi partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'ne bağlı bir grup olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Büyükelçiliği Lübnan Türkmen

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