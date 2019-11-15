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Lübnanlı avukatlar 2 aktivistin salıverilmesi için eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:56 | Son Güncelleme

Lübnanlı avukatlar 2 aktivistin salıverilmesi için eylem yaptı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da bir grup avukat, Adalet Bakanlığı önünde yaptıkları eylemde gözaltına alınan 2 aktivistin serbest bırakılmasını talep etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Bakanlık binası önünde toplanan bir grup avukat, dün gözaltına alındığını belirttikleri 2 aktivistin bırakılması için bir süre oturma eyleminde bulundu.

Avukatlar, Samir Mazih ve Ali Basal isimli aktivistin zorla gözaltına alındığını ve işkence gördüğünü iddia ederek, durumu savcılığa bildirdi.

Öte yandan Lübnan Banka Çalışanları Sendikaları Birliği Yürütme Konseyi de 12 Kasım'da başlayan bankacıların grevinin yarın da sürmesi yönünde çağrıda bulundu.

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

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