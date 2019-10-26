HABER

Lübnanlı politikacıdan Nasrallah tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 23:35 | Son Güncelleme

Lübnanlı politikacıdan Nasrallah tepkisi

Lübnan 14 Mart Bloku Genel Sekreterliği Üyesi Nevfel Dav, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün Lübnan bayrağını arkasına alıp konuşma yaparak ülkenin resmi sözcüsü olduğu mesajını vermeye çalışmasından endişe duyduğunu belirtti.

Dav, AA muhabirine, Nasrallah'ın, Lübnan bayrağını arkasına alarak konuşma yaptığını ancak bu sahnenin olumlu olmadığını söyledi.

Nasrallah'ın Lübnan bayrağını arkasına alarak konuştukça İran'ın etkilerini ülke siyasetine dahil etmiş olacağını savunan Dav, devletin iktisadi, siyasi ve güvenlik kararlarına karışmaması gerektiğini dile getirdi.

Nasrallah, dün Lübnan bayrağını arkasına alarak "hükümetin istifası" yönünde konuşma yapmıştı.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

PARTNERCan Yaman ile aşk mı yaşıyor?Can Yaman ile aşk mı yaşıyor?
Trabzon'da sağanak, hayatı olumsuz etkilediTrabzon'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Arazi kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar varArazi kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Nasrallah Lübnan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye’de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Arazi kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

26 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 13 milyon TL devretti!

PKK yandaşları Norveç'te Türk aileye saldırdı!

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

Son dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG'den Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.