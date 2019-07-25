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Lübnanlı yetkililer Filistinlilerin tepkisini çeken planı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 19:12 | Son Güncelleme

Lübnanlı yetkililer Filistinlilerin tepkisini çeken planı görüştü

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman ve Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine ile yasa dışı iş gücüyle mücadele planını görüştü.

Bakan Ebu Süleyman, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Lübnan yasalarının, Filistinli mültecileri diğer yabancı çalışanlardan ayırdığını belirtti.

Söz konusu yasalar çerçevesinde Filistinli mültecilere kolaylık sağlamaya çalıştıklarını aktaran Ebu Süleyman, konunun etraflıca ele alınması için gelecek hafta ülkedeki Filistinli mültecilerin temsilcileri ile bir araya geleceklerini kaydetti.

Lübnan Çalışma Bakanı Ebu Süleyman daha önce yaptığı açıklamalarda, Filistinlilere kolaylıklar sağlayacaklarını belirtmişti. Ancak Filistinliler, "mülteci" statülerine dokunulmaması için çalışma iznine tabi tutulmamaları yönündeki talepleri doğrultusunda protestolarını sürdürüyordu.

Gösterilerine geçen hafta cuma günü itibarıyla ara veren ancak ülkenin güneyindeki bazı kamplarda genel grevi sürdüren Filistinlilerin, yarın da gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Plana karşı çıkan Lübnan'daki Filistinli mülteciler, protesto amacıyla gösteriler düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma bakanı Filistinli Mülteciler Kemil Ebu Süleyman Lübnan

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