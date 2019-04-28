Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

Ermeni grupların Lübnan’da Türk bayrağına yönelik hakaretine Lübnanlılardan tepki geldi. Lübnanlılar, Türkiye’ye olan desteklerini göstermek için Türk bayrakları ile konvoy oluşturdu.

Lübnan’da Ermeni grupların düzenledikleri bir gösteride Türk bayrağını yakmaları büyük tepki topladı. Lübnanlılar Türkiye’ye destek vermek amacı ile başkent Beyrut’ta Türk bayrakları ile araç konvoyu yaptı. Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu kalabalık, tekbir getirerek Türkiye’nin yanında olduklarını dile getirdi.

