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Lüfer sürülerinin kâbusu olarak biliniyor! Tam 55 kilo: Neredeyse aynı boydayız

02.12.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de, hobi amaçlı tüpsüz serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), Saros Körfezi’nde 20 metre derinlikte, zıpkınla 55 kilo ağırlığında ve 1 metre 75 santimetre boyunda akya balığı avladı. Doğan, “Balıkla karşılaşınca çok heyecanlandım. Neredeyse benimle aynı boydaydı" dedi.

Lüfer sürülerinin kâbusu olarak biliniyor! Tam 55 kilo: Neredeyse aynı boydayız

Kentteki bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve hobi amaçlı tüpsüz serbest dalışlar gerçekleştiren Çetin Ege Doğan, Saros Körfezi’nde 20 metre derinlikte akya sürüsüyle karşılaştı.

'LÜFER SÜRÜLERİNİN KÂBUSU'

Doğan, 'lüfer sürülerinin kâbusu' olarak belirtilen, çevik ve yırtıcı olmasıyla bilinen akya balıklarından birini zıpkınla avladı. 1 metre 75 santimetre boyundaki balık, 55 kilogram geldi. Çetin Ege Doğan, “Balıkla karşılaşınca çok heyecanlandım sonra da balığı avladım. Sudan kıyıya güçlükle çıkarabildiğim balık, neredeyse benimle aynı boydaydı" dedi.

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(DHA)

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Çanakkale
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