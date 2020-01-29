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Lufthansa, Çin’e olan tüm uçuşlarını iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:06 | Son Güncelleme

Çin’deki korona virüs vakalarının artmasından dolayı Alman havayolu şirketi Lufthansa, Çin’e düzenlediği tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı.Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Çin’in Nanjing kentinden Frankfurt uçağında şüpheli bir korona vakasına rastlanması ve vaka sayısının her geçen gün artmasından dolayı Çin’e gerçekleşecek tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Lufthansa, Çin’e olan tüm uçuşlarını iptal etti

Çin’deki korona virüs vakalarının artmasından dolayı Alman havayolu şirketi Lufthansa, Çin’e düzenlediği tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı.
Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Çin’in Nanjing kentinden Frankfurt uçağında şüpheli bir korona vakasına rastlanması ve vaka sayısının her geçen gün artmasından dolayı Çin’e gerçekleşecek tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, uçuş seferlerinin korona virüsünün seyrine göre belirleneceği ifade edildi.

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