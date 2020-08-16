HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lukaşenko: Karşınızda diz çöküyorum

Lukaşenko: Karşınızda diz çöküyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 17:24 | Son Güncelleme

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Belarus'un eskisinden çok daha iyi durumda olduğunu söylediği mitingdeki konuşmasının sonunda, “25 yıldan beridir ilk kez karşınızda diz çöküyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Lukaşenko: Karşınızda diz çöküyorum

Lukaşenko, geçen pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında muhalif grupların başlatmış oldukları protesto gösterilerinin ülke açısından yıkıcı sonuçlarının olacağını, yabancı güçlerin de ülkeyi yıkmak için çalıştıklarını söyledi.

Belarus’un batı sınırlarına 15-20 dakika mesafede NATO kuvvetlerinin bulunduğunu söyleyen Lukaşenko, “Bu, sebepsiz değildir. NATO kuvvetleri, işbirlikçileriyle birlikte, sınırlarımıza dayanmış durumda. Batı sınırlarımızda, askeri kuvvetlerin sayısı artıyor”, diye konuştu. Lukaşenko, Belarus’un ‘Avrupa’nın tuvalet yeri haline gelmemesi gerektiğini’ ifade etti.

“SEÇİMLERİN TEKRARI, KAOS GETİRİR”

Polonya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna yönetimlerinin Belarus’ta seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunduklarına değinen Lukaşenko, bunun yapılması halinde, seçimleri kimlerin düzenleyeceğinin belli olmadığını dile getirerek, bu sürecin ülkeyi bir daha içinden çıkılamayacak bir kaosa sürükleyeceğini ve bunun sonucunda ülkenin bağımsızlığının kaybedilebileceğini ifade etti.

“İLK KEZ KARŞINIZDA DİZ ÇÖKÜYORUM”

Kendisinin iktidara geldiği 1994 yılında maaşların ödenemediğini, vatandaşların ellerinde tencerelerle meydanlarda protesto gösterileri düzenlediklerini hatırlatan Lukaşenko, o dönemde vatandaşların kendisinden aylık 20 dolar düzeyinde maaş talep ettiklerine değindi. Belarus’un bugün çok daha gelişmiş bir konumda bulunduğunu söyleyen Lukaşenko, mitingin sonunda, “25 yıldan beridir ilk kez karşınızda diz çöküyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

LUKAŞENKO, PUTİN’LE HAFTASONU İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Diğer taraftan Lukaşenko, bugün, Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin’le bu hafta sonu ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belarus Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke cumhurbaşkanlarının, Rusya ile Belarus arasındaki askeri ittifak anlaşmasını ele aldıklarını ve Belarus’a yönelik ‘dış tehditlerin artması halinde’, Rusya’nın bu anlaşma çerçevesinde harekete geçeceğinin konuşulduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPınar Altuğ'u kızdıran yorumPınar Altuğ'u kızdıran yorum
Rumlardan itiraf gibi açıklama: Türkler blöf yapmıyorRumlardan itiraf gibi açıklama: Türkler blöf yapmıyor
Belarus’ta neler oluyor? Belarus seçimleri ile ortalık karıştı!Belarus’ta neler oluyor? Belarus seçimleri ile ortalık karıştı!

En Çok Okunan Haberler

İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
Radamel Falcao MLS yolcusu
Radamel Falcao MLS yolcusu
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yargıtay'dan emsal karar! Zararı noter ödeyecek
Yargıtay'dan emsal karar! Zararı noter ödeyecek
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Diğer Haberler

Güney Kıbrıs köşeye sıkıştı, Kapalı Maraş için ABD'nin kapısını çaldılar
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi!
KKTC Enerji Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Doğu Akdeniz resti
KKTC Enerji Bakanı'ndan Akıncı'ya Doğu Akdeniz resti
Rumlardan itiraf gibi açıklama: Türkler blöf yapmıyor
Rumlardan itiraf gibi açıklama: Türkler blöf yapmıyor
Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü
Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü
Trump: Snowden için affı değerlendireceğim
'Snowden için affı değerlendireceğim'
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama bir ay içinde başlayacak
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama bir ay içinde başlayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.