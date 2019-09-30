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Lüks araç alev topuna döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

Bartın’da seyir halinde alev alan lüks araç küle döndü.Alınan bilgiye göre, Bartın - Safranbolu yolu üzeri Bayıryüzü köyü mevkiinde meydana gelen olayda Hayati Yağlı idaresindeki 74 AAG 103 plakalı lüks araç seyir halindeyken birden alev aldı.

Lüks araç alev topuna döndü

Bartın’da seyir halinde alev alan lüks araç küle döndü.
Alınan bilgiye göre, Bartın - Safranbolu yolu üzeri Bayıryüzü köyü mevkiinde meydana gelen olayda Hayati Yağlı idaresindeki 74 AAG 103 plakalı lüks araç seyir halindeyken birden alev aldı. Sürücünün kendisini güçlükle dışarı attığı yangında otomobil tamamen yanarak kül oldu. Vatandaşlar patlama tehlikesine karşı yanan araca hiç bir müdahalede bulunamadığı yangında araç kısa süre içerisinde adeta alev topuna döndü.
İtfaiyenin olay yerine gelmesinin ardından söndürülen otomobil hurdaya döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lüks araç alev topuna döndü

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