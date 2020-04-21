HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lüks aracın içinde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Lüks aracın içinde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 09:34 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otomobilin içindeki kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen adamın kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddialara göre, otomobilin içindeki çift uzun süre sözlü olarak tartıştı. Tartışmada şahıs, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı. Daha sonra otomobilinden inen adam, hızını alamayarak otomobilin kapısını açıp genç kadına tekmeler savurdu

1

Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar adama müdahale etmek istedi. O esnada şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

2

Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Rus savaş gemileri Rus savaş gemileriRus savaş gemileri Rus savaş gemileri
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
Ankara lüks araç kavga

En Çok Okunan Haberler

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
Türk Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Adana İl Başkanı kan bağışı çağrısı

Koronavirüsü yenen doktor, yaşadıklarını anlattı: Ateş yüksekliği yaşamadım

Koronavirüsü yenen doktor, yaşadıklarını anlattı

On Numara sonuçları 20 Nisan: Büyük ikramiye 4’e bölündü

Büyük ikramiye 4’e bölündü

Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu Üyesi Kara, haziran ayını işaret edip yaz tatili uyarısı yaptı

Bilim Kurulu Üyesi Kara, haziranı işaret edip uyardı

Prof. Dr. Mustafa Sözen'den 'yılanları öldürmeyin' uyarısı!

'Doğa canlanıyor' diyerek uyardı: Öldürmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.