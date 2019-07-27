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Lüks otellerin internet sitelerini kopyalayarak tatilcileri dolandırıyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 16:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren bazı otellerin internet sitelerinin kopyalanıp, benzer isimler ile kullanıma açılarak, tatilcilerin dolandırıldığı ortaya çıktı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren bazı otellerin internet sitelerinin kopyalanıp, benzer isimler ile kullanıma açılarak, tatilcilerin dolandırıldığı ortaya çıktı. İnternet siteleri kopyalanan 2 otelin yetkilileri, dolandırıcıların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu
Serik'e bağlı Belek'te bulunan marka bilinirliği yüksek bazı otellerin internet siteleri kimliği belirsiz kişiler tarafından birebir kopyalanıp, benzer isimler ile kullanıma açıldı. 'Oltalama' yöntemiyle tatil satmaya çalışan dolandırıcılar, kendi irtibat ve hesap numaralarını verdikleri sahte siteler üzerinden rezervasyon yapan tatilcileri dolandırdı. Dolandırıcılık olayı rezervasyon yaptırdığını düşünen tatilcilerin, otelleri aramalarıyla ortaya çıktı.
CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU
Bunun üzerine harekete geçen 2 otelin yetkilileri, dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için Serik Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri de otellerin internet sayfalarını kopyalayan dolandırıcıların tespit edilip, yakalanması için harekete geçti. Otel yetkilileri ayrıca sahte internet sitelerine erişim yasağı getirilmesi için yasal süreç başlattı.

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