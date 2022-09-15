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Lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp milyonluk vurgun yaptılar

15.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçelerindeki lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla yüzlerce turisti 5 milyon TL dolandıran Onur Esen (25) ile Batuhan Mızrak (25) yakalanıp, tutuklandı.

Lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp milyonluk vurgun yaptılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla dolandırıcılık yapan kişilerin olduğu bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda şüphelilerden Onur Esen'in İzmir'de, Batuhan Mızrak'ın Uşak'ta olduğu belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esen ile Mızrak tutuklandı. Şüphelilerin kendilerini arayan yüzlerce turistten 5 milyon TL aldıkları öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum otel
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