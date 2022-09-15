Lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp milyonluk vurgun yaptılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla dolandırıcılık yapan kişilerin olduğu bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda şüphelilerden Onur Esen'in İzmir'de, Batuhan Mızrak'ın Uşak'ta olduğu belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esen ile Mızrak tutuklandı. Şüphelilerin kendilerini arayan yüzlerce turistten 5 milyon TL aldıkları öğrenildi. (DHA)



