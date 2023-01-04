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  4. Lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü canını son anda kurtardı

Lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü canını son anda kurtardı

04.01.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Hayati Emre K. yönetimindeki lüks otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili kenara çekip alevlerden saniyelerle kurtuldu.

Lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü canını son anda kurtardı

Olay, saat 15.00 sıralarında Aydın- Denizli D320 Karayolu Pamukören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan Hayati Emre K. yönetimindeki otomobilin motoru, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü otomobili kenara çekip, aracı terk etti.

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Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı. (DHA)

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yangın Otomobil

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