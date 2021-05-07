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Lüks otomobiliyle polisten kaçtı, silah ve sahte izin belgesiyle yakalandı

07.05.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını delip, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak lüks araç ile kaçan şüpheli, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sahte izin belgesiyle sokağa çıkan şüphelinin aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelinin cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Lüks otomobiliyle polisten kaçtı, silah ve sahte izin belgesiyle yakalandı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde Yıldırım Caddesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir rezidansın otoparkından çıkan otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına aldırış etmeyen şüpheli, lüks aracıyla kaçmaya başladı. Araç, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı’nda bulunan polis uygulama noktasında yakalandı. Araçta bulunan sürücü Fatih K. (28) gözaltına alındı. Fatih K.’nın cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilirken, araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve sahte izin belgesi ele geçirildi. Şüpheli Fatih K.’ya sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmek suçlarından 10 bin 500 TL para cezası uygulandı. Şüpheli Fatih K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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(İHA)

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