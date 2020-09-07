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Lüks rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de ev bakmak için gittiği lüks rezidansta 15’inci kattan başına cam düşmesi sonucu 42 yaşındaki şahıs hayatını kaybetmişti.

Bahçelievler’de ev bakmak için gittiği lüks rezidansta 15’inci kattan başına cam düşmesi sonucu 42 yaşındaki şahıs hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Yenibosna’da bulunan lüks rezidansta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre grafiker Soner Elveren(42) kiralık ev bakmak için gittiği rezidansta başına 15’inci kattan cam düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren’in merdivenleri çıkarken bir anda başına cam düşmesi ve sonrasında kanlar içinde kalması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Elveren’in yardıma çevredeki vatandaşların koştuğu görülüyor.

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