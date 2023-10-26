Lüks sitede sabaha karşı dehşet! Yer: Esenyurt... Site yöneticisine kurşun yağdırdı

Korkunç olay, çarşamba gecesi saat 03.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi’nde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kaldığı dairenin suyu kesilen A.D., site yöneticisi O.E.’nin yanına gitti. İkili arasında tartışma yaşanırken, öfkeli site sakini silahla yöneticiye 9 kez ateş etti.

SİTE YÖNETİCİSİ AĞIR YARALANDI

Kurşunlardan biri bel boşluğuna, diğeri diz kapağına gelen O.E. ağır yaralandı. Şüpheli şahsın site girişinde küfrederek bağırmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

O.E. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)









