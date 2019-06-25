İSTANBUL (AA) - ALİ CEVAHİR AKTÜRK - FİLİZ KINIK - Üsküdar'daki lüks bir sitede, anne ile kızının havuza haşema ile girmelerine engel olduğu iddia edilen 4 kişi hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan onar yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki anne E.İ, kızı F.İ ile baba A.F.İ'nin Üsküdar Acıbadem'de bulunan bir sitede ikamet ettikleri belirtildi.

İddianamede, müşteki olan anne E.İ. ile kızı F.İ'nin, söz konusu sitenin 3 havuzundan yararlanmak istedikleri, İslam dininin gereği olarak da baş ve vücudu kapatan haşema ile havuza girdikleri ifade edildi.

Site yöneticisi A.Ç'nin ise "... sitesi yaşam kuralları rehberi" isimli yasal dayanağı olmayan, havuza girerken ve güneşlenirken sadece mayo kullanılabileceği, bunun dışında hiçbir giysi kullanılamayacağı yönünde kural koyarak müşteki anne ve kızının sitenin havuz imkanlarından dini kurallara uygun yararlanmasını engellediği aktarılan iddianamede, anne ve kızının havuza haşema ile girdiği birden fazla olayda, sitenin güvenlik görevlisi S.B ile havuz görevlisi H.Y'nin, site yöneticisi A.Ç'nin talimatıyla müştekilere müdahale ederek havuzdan yararlanmalarını engellediği kaydedildi.