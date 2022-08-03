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Lüks villada korkunç son! Hayati organları parçalandı... Sesleri duyanlar koşarak geldi

03.08.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Sarıyer ilçesinde dün gündüz saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Tarabya mahallesindeki lüks bir villada çalışan işçi Hasan Y. (29), feci bir sonla yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın başına gelen kan donduran olay güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Lüks villada korkunç son! Hayati organları parçalandı... Sesleri duyanlar koşarak geldi

Sarıyer'deki villada yaşanan korkunç olayda işçi Hasan Y., kiremiyet nakliyesi yaptığı villanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi. Metrelerce yükseklikten düşen Hasan Y., demir korkuluğa saplandı ve hayati organları parçalandı. Talihsiz işçinin seslerini duyanlar koşarak gelirken olay anı kameralara da yansıdı.

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VÜCUDU DEMİRE SAPLANDI

Olay, dün 10.00 sıralarında Sarıyer Tarabya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sokak üzerindeki lüks bir villanın çatısına çıkan 29 yaşındaki Tahir Seven, burada çalışmaya başladı. Çatıda kiremit nakliyesi yapan Seven, bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen talihsiz işçi, vücudunun zemindeki demire saplanması sonucu ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan görevli Hasan Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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DEMİRE SAPLANIP HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçi Tahir Seven’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, işçi çatıdan düşerek demir korkuluklara saplanıyor. Ağır yaralanan genç kendini saplandığı demirden kurtarıp yere atıyor. Sesleri duyan çevredekiler ise koşarak yanına geliyor.

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SAPLANAN DEMİR HAYATİ ORGANLARINI PARÇALAMIŞ

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise villanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda talihsiz işçinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve vücuduna saplanan demirle hayati organlarının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de villada bir süre çalışma yaptı. Tahir Seven’in cenazesi incelenmek üzere Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi villa
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