Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucun ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de dahil olduğu çok sayıda polis memurunun katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Mudanya ilçesindeki lüks bir villaya da baskın yapıldı.
TOMAR TOMAR PARA BULUNDU
Villada diğer adreslerde aranan şahıslar da dahil toplam 9 kişi yakalanırken, bu şahıslara ait lüks araçlarda da arama yapıldı. Villada yakalananların üzerinden tomar tomar paralar çıktı.
Özel harekatçıların bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırması dikkat çekti. Narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı operasyonda toplamda 850 gram metamfetamin, 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabanca ait çok sayıda fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 38 bin Türk lirası ile bir miktar döviz ve uyuşturucu madde naklinde kullanıldığı tahmin edilen lüks bir araç ele geçirildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Gözaltına alınan 28 şahıs ilk sorguları alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var
Lüks araçta akılalmaz düzenek!
Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...
Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum