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Lüks yat kazada kullanılamaz hale geldi!

20.05.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetin taşıdığı yarım milyonluk yat kullanılamaz hale geldi.

Lüks yat kazada kullanılamaz hale geldi!

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Kocaeli'den yüklediği yatı Antalya'ya götüren sürücü Yavuz Ş. (55) yönetimindeki kamyonet, Avarlar kavşağı mevkiinde sürücünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen sıfır yatta hasar meydana geldi. Sürücü kazayı yaralanmadan atlattı. Kaza nedeniyle kara yolunun tek şeridi kapandı.

Araç ve yat çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Bursa yat

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