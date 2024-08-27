HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Lüks yatın batması soruşturmasında flaş gelişme! Kaptan savcıya cevap vermeyi reddetti

Lüks yatın batması soruşturmasında flaş gelişme! Kaptan savcıya cevap vermeyi reddetti

27.08.2024 20:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da batması sonucu İngiliz milyarder Mike Lynch dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği yatın kaptanı James Cutfield, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcıların sorularına cevap vermeyi reddetti.

Lüks yatın batması soruşturmasında flaş gelişme! Kaptan savcıya cevap vermeyi reddetti

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo şehrine bağlı Porticello limanı açıklarında 19 Ağustos’ta “Bayesian" adlı 56 metrelik lüks yatın şiddetli fırtına sırasında alabora olması ve İngiliz milyarder Mike Lynch dahil 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yatın kaptanı 51 yaşındaki Yeni Zelanda vatandaşı James Cutfield, soruşturma kapsamında savcıların sorularına cevap vermeyi reddetti.

Avukat Giovanni Rizzuti, yaptığı açıklamada, “Kaptan iki temel nedenden ötürü sessiz kalma hakkını kullandı. Birincisi, çok yorgun. İkincisi, biz pazartesi günü atandık, kapsamlı ve doğru bir savunma için şu anda elimizde olmayan bir dizi veriye ihtiyacımız var” dedi.

İtalya'da soruşturma altına alınmak suçlu olunduğu anlamına gelmezken, diğer mürettebat üyelerinin ya da başka kişilerin de soruşturma altına alınıp alınmayacağı henüz belli değil. Savcılar, soruşturmanın zaman alacağını ve enkazın denizden çıkarılması gerektiğini ifade ettiler. Bayesian, şu anda yaklaşık 50 metre derinlikte sağ yana yatmış durumda bulunuyor.

Termini Imerese Başsavcısı Ambrogio Cartosio, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, “taksirle adam öldürme” ve “taksirle kazaya neden olma” suçlarının işlenmiş olmasının mümkün olabileceğini ifade etmiş, soruşturmada şu ana kadar herhangi bir kişinin ise hedef alınmadığını aktarmıştı.

NE OLMUŞTU!

Öte yandan mürettebat dahil 22 kişinin bulunduğu lüks yat, 19 Ağustos Pazartesi günü 05.00 sıralarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Yatın sahibi olan Mike Lynch'in eşi Angela Bacares ve kaptan James Cutfield dahil 15 kişi kurtarılmış, 7 kişi ise kaybolmuştu. Başlatılan arama çalışmalarında yatın aşçısı Recaldo Thomas, İngiliz milyarder Mike Lynch, kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo’nun cansız bedenine ulaşılmıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kaptan İtalya Sicilya
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

13 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı! Skandal görüntüler

13 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı! Skandal görüntüler

10 banka emekli promosyonlarını güncelledi...

10 banka emekli promosyonlarını güncelledi...

Babaları tarafından katledildiler! Talihsiz çocuklardan geriye kalan yemek fotoğrafının hikayesi yürekleri burktu

Babaları tarafından katledildiler! Talihsiz çocuklardan geriye kalan yemek fotoğrafının hikayesi yürekleri burktu

Gözünü kırpmadan öldürdü! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Gözünü kırpmadan öldürdü! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Öğretmen Derya'nın katilinden akılalmaz sözler: Bıçak boynuna saplandı, yere düştü

Öğretmen Derya'nın katilinden akılalmaz sözler: Bıçak boynuna saplandı, yere düştü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.