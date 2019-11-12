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Lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motor yat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motor yat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı.

Birleşik Krallı'kta bulunan özel bir şirkete ait 'Vectis Osprey Douglas' adlı kargo gemisi, 2 gün önce akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na geldi. Marmaris merkezindeki marinalarda bakımları bitirilen, fiyatları 1 ile 7 milyon dolar arasında değişen 4 lüks motor yat, 2 sürat teknesi ve 1 yelkenli tekne, kargo gemisine vinçlerle yüklendi. 124 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki kargo gemisinin, gümrüklü limanda işlemleri tamamlandıktan sonra Güney Amerika'ya gitmek üzere demir alacağı belirtildi. Marmaris Liman İşletme Anonim Şirketi'nden bir yetkili, "Dünyanın her yerinden lüks yatlar turizm sezonu başladığında kargo gemileriyle getiriliyor, aynı yöntemle geri götürülüyor. Kargo gemileriyle yapılan sevkiyat hem ucuz, hem de risk oranı daha düşük" bilgisini verdi.

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