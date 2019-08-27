Lüleburgaz’da 300 köpeğin kaybolduğu iddiası

Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birim Sorumlusu Anıl Ergin, son bir yılda eski çöplük alanında kısırlaştırdıkları 468 köpekten yaklaşık 300’ünün kaybolduğunu söyledi. Ergin, olay yerinde kaybolan köpeklerle bağlantısı olduğunu düşündükleri ve Lüleburgaz Belediyesi’ne ait olmayan şırınga ve uyuşturucu iğneler bulduklarını belirtti.

Olay geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. Hayvanları kısırlaştırmak için kullandıkları şırıngaları toplamak için TOKİ bölgesindeki eski Lüleburgaz çöplüğüne giden görevliler, alanda belediye envanterinde bulunmayan ve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kullanıldığı düşünülen boş uyuşturucu iğne ve şırıngalar buldu. Bulunan iğne ve şırıngaları kimin kullandığı yönünde belediye ekiplerinden geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Ergin, "Elimizde somut kanıtlar da var. Belediye envanterinde bulunmayan uyuşturucu iğneler, şırıngalar TOKİ bölgesi çevresinde ve eski çöplük alanda bizim arkadaşlarımız tarafından bulundu. Kısırlaştırıp, tedavi edip TOKİ bölgesine bıraktığımız 300’e yakın köpek kayboldu" dedi.