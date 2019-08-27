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Lüleburgaz'da uyuşturucu iğneler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Lüleburgaz Belediyesi: -"Veterinerlik birimi çalışanları tarafından yapılan rutin denetimlerde TOKİ bölgesinde ve eski çöplük alanında belediyemiz envanterine kayıtlı olmayan şırıngalar ve uyuşturucu iğneler tespit edilmiştir"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, hayvanların uyuşturulması amacıyla kullanılan iğneler bulundu.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede sokak hayvanları için örnek çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Son 5 ayda veterinerlik birimince 468 kısırlaştırılma ile 877 sokak hayvanının tedavisinin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Veterinerlik birimi tarafından yapılan denetimlerde TOKİ bölgesinde ve eski çöplük alanında belediyemiz envanterine kayıtlı olmayan şırıngalar ve uyuşturucu iğneler tespit edilmiştir. Bununla birlikte çeşitli sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak Lüleburgaz'ı ve Lüleburgaz Belediyesini karalamaya yönelik gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapılması bu durumun bazı kişiler tarafından planlı ve kasıtlı şekilde yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda sokak hayvanlarımıza yönelik her türlü müdahalenin vatandaşlarımız tarafından görülmesi ve tespit edilmesi halinde ALO 153 Zabıta İhbar Hattı'na ve 444 55 39 numaralı çağrı merkezimize ihbarda bulunulması son derece önemlidir."

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Anahtar Kelimeler:
iğne Şırınga uyuşturucu

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