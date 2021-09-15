HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Lunaparkta balerine çocuğunu bindirmeyen görevliye silah çekti

Lunaparkta balerine çocuğunu bindirmeyen görevliye silah çekti

15.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te, Abdulkadir Özdemir, lunaparkta çocuğunun yaşı küçük olması nedeniyle balerine bindirilmemesi üzerine tartıştığı görevliyle kavga etti. Görevliyi darp eden Özdemir silah çekerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Lunaparkta balerine çocuğunu bindirmeyen görevliye silah çekti

Olay, 31 Ağustos akşamı İzmit Fuarı’ndaki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, lunaparka çocuğuyla gelen Abdulkadir Özdemir, çocuğunu yaşı küçük olduğu gerekçesiyle balerine bindirmeyen görevlinin eşine karşı tutumu nedeniyle tartıştı.

58f0fbe21ee73d3ab0bf79b020351606

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahı çıkaran Özdemir görevliyi tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.

085fc2a9b9f52a314c4dae9678e9679c

Olayla ilgili polis merkezine giden taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaatında çalışmıştı! Tıp öğrencisi olarak geri döndüİnşaatında çalışmıştı! Tıp öğrencisi olarak geri döndü
PARTNER"Kırmızı bana çok yakışıyor""Kırmızı bana çok yakışıyor"
Polislere kapıyı açmamıştı! Evinden 50 kedi çıktıPolislere kapıyı açmamıştı! Evinden 50 kedi çıktı
Anahtar Kelimeler:
İzmit silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

İşte koronavirüste ölüme yol açan şey

İşte koronavirüste ölüme yol açan şey

Dünyayı korkutan restleşme! Füzeler peş peşe ateşlendi

Dünyayı korkutan restleşme! Füzeler peş peşe ateşlendi

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

COVID-19'u aylar öncesinden duyurmuş

COVID-19'u aylar öncesinden duyurmuş

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.