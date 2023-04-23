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Lunaparkta faciadan dönüldü! Salıncaklar birbirine karıştı: Çok sayıda yaralı var

23.04.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Lunaparkta salıncaklar önce birbirine dolandı ardından ağaca çarptı. Faciadan dönülen kazada 17 kişi yaralandı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Lunaparkta faciadan dönüldü! Salıncaklar birbirine karıştı: Çok sayıda yaralı var

Bursa’da bulunan lunaparkta salıncakların karışması sonucu yaşanan feci kazada 17 kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

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YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kültürpark içerisinde bulunan lunaparkta, salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolandı ardından ağaca çarptı. Kaza sonrası ağaca çarpan salıncaklarda bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Salıncakların birbirine karışması ve ağaca çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Bursa lunapark

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